カルビーは、「じゃがりこ」30周年限定フレーバー『じゃがりこ ベーコンバター醤油味』を10月6日(月)より全国のコンビニエンスストアで期間限定発売する。2026年6月中旬に終売予定。オープン価格で、税込200円前後。「じゃがりこ」は1995年10月に新潟県で発売され、約2年半をかけて全国展開したロングセラーブランド。2025年10月に発売30周年を迎える。発売当初からほとんど製法は変えずに、「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」