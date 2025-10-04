日本で起業する外国人経営者向けの在留資格「経営・管理ビザ」の取得要件が、１０月中旬に厳格化される。移住目的で実体のないペーパー会社を設立する事例が目立ってきたことが背景にあり、出入国在留管理庁は審査時の実態調査を強化する方針だ。読売新聞は、大阪出入国在留管理局の調査に同行した。経営・管理ビザの取得要件は、資本金が５００万円以上から３０００万円以上に引き上げられ、１人以上の常勤職員の雇用が義務化