健康な骨を手に入れるためには、日々の食事も気にかけたいところ。骨を形成、維持するために必要な栄養素を豊富に含む優秀食材「サバ缶」をメインに、旬の食材も使いながら、骨に良い栄養素を美味しく取り入れられるレシピを提案。骨づくりの完全栄養食。「サバ缶」で賢く骨育！丈夫な骨をつくるうえでの土台となるのが、日々の食事。「まずは、しっかりタンパク質を摂りましょう。骨の強度に関わる『骨質』はコラーゲンで高められ