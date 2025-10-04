自民、公明両党と日本維新の会は３日、教育無償化に関する実務者協議を国会内で開き、高校授業料無償化の制度設計について大筋で一致した。焦点だった外国人生徒の対象範囲は、定住者や定住が見込まれる学生とした。３党は次回協議で詳細な制度設計を取りまとめ、今月中の基本合意を目指す。自民の柴山昌彦・元文部科学相は協議後、「留学生などは制度の対象外にしたい」と記者団に説明した。本人の在留資格などで定住者かどう