阪神との差を生んだ２つのキーワード勝てる戦力を揃えたはずだった。阿部慎之助監督（46）就任１年目の昨シーズン、巨人は４年ぶりのセ・リーグ優勝を果たすも、ＤｅＮＡの逆襲を許し、まさかのクライマックスシリーズ敗退という結末を迎えた。雪辱に燃えた阿部監督は中日から抑えのライデル・マルティネス（28）を４年総額50億円、ソフトバンクから甲斐拓也（32）を５年総額15億円（いずれも推定）で獲得するなど、球団史上最高額