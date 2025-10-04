アメリカが少額貨物に対する関税免除措置を廃止したことを受け、一部の商品出品者がアメリカだけ配送料を値上げするという対策に乗り出したことが明らかになりました。$2,000 Shipping: International Sellers Charge Absurd Prices to Avoid Dealing With American Tariffshttps://www.404media.co/2-000-shipping-international-sellers-charge-absurd-prices-to-avoid-dealing-with-american-tariffs/$320 camera lens buyers h