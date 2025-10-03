元HKT48ゆうこす（31）の壮絶な初産が明らかに。入院中は痛みに悶絶して涙を流し、予定日から3日後、急遽帝王切開が行われた。【映像】痛みで悶絶する姿や出産太りで80kgまでになったゆうこす10月3日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#5が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー