YouTubeチャンネル「シンプルに暮らす40代独身OLあき」さんが、新企画『100日で1,000個捨てるチャレンジ』をスタート。第1弾動画では、Day1～Day7までの捨て活をまとめて公開し、早くも79個のモノを手放した様子を紹介している。 あきさんはこれまでにも断捨離やシンプルライフを発信してきたが、今回は“本気モード”だという。「ここ数年の捨て活で頭がクリーンになり、叶えたい夢が見つかりました。