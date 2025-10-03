軽快なリズムにあわせて、印象的なフレーズを口ずさむことでおなじみの求人情報サイト「Indeed（インディード）」のCM。だが現在、同社のイメージキャラクターを務める韓国アイドルの演出に不満を持つ人も多いようだ。問題となったのは、韓国の5人組女性アイドルグループ「LE SSERAFIM（ル・セラフィム、以下ルセラ）」のCMだ。「ルセラは、2024年11月から『Indeed』のCMに出演しています。5人そろって日本のテレビCMに出るの