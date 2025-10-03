フランス・パリに住み始めて一年になるライターの冨田ユウリさん。レストランや家庭料理、前菜からメイン料理、デザートにまで登場するようになった、フランスで人気の意外な「日本の食べ物」とは？（ライター冨田ユウリ）フランス在住の私に日本の友人がくれるもの日本の友人が「フランスに住んでいたら恋しいだろうから」と、こぞってお土産にくれるものがある。出汁（だし）パックだ。軽くて持ち運びやすく、さらに賞味期限