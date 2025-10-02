NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の第2週あらすじとネタバレを、朝ドラ考察系YouTuber・トケルさんが自身の動画で深掘りした。動画タイトルは「【ばけばけ】朝ドラ第２週あらすじネタバレ 感想予想考察 NHK ストーリー １０月６日（月）～１０月１０日（金）」で、トケルさんは登場人物「時」を巡る家族の秘密について、「時の家族に隠された大きな秘密については、この動画の最後でお話したいと思います」と宣言