東京・杉並区で9月30日夜、突然崩れた2階建ての住宅。倒壊から一夜明け、がれきが大量に山積した現場には作業をする多くの消防隊員の姿が…。閑静な住宅街でいったい何があったのでしょうか？『サン！シャイン』の取材と、入手した崩壊直後の映像などから現場の詳しい様子が見えてきました。住宅が突然倒壊…何が倒壊したのは、30日午後7時過ぎ。杉並区堀ノ内にある木造2階建ての住宅です。110番通報「一戸建てが崩れてきている」