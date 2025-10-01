天皇、皇后両陛下は9月28日、第79回国民スポーツ大会の総合開会式に出席するため、滋賀県彦根市を訪れました。宮内庁の公式インスタグラムはこのときの様子を複数の写真で紹介。その中の一枚に、日常ではあまりお見かけすることのないナンバープレートが写っていました。【写真】御料車の車体後面見慣れないプレートが2つ天皇、皇后両陛下が滋賀県内での移動に使用した「御料車」と呼ばれる車。車種はトヨタのセンチュリー。車体