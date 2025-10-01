NY株式30日（NY時間16:24）（日本時間05:24） ダウ平均46397.89（+81.82+0.18%） S＆P5006688.46（+27.25+0.41%） ナスダック22660.01（+68.86+0.30%） CME日経平均先物44910（大証終比：-80-0.18%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅に３日続伸。今月の米株式市場は９月としては異例の好調な月となったが、本日は米政府閉鎖リスクをにらみながら、前日の上昇の勢いが一服し、終始軟