日体大柏で監督を務める根引謙介氏2006年をもって11年間のプロ生活を終えた根引謙介は、セカンドキャリアとして指導者の道に進んだ。古巣・柏レイソルのスクールコーチをはじめ、各カテゴリーを担当。そして、2019年に日体大柏のコーチとなり、その2年後から監督を任されている。Ｊクラブにサッカー人生のルーツを持つ根引監督は、高校サッカーという新たな環境に身を置き、指導者としての視野を広げている。（取材・文＝小室 功