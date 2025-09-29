今年20回目の開催となるラーメン産業展in japanが25日〜26日の2日間、東京ビッグサイト東4･5･6ホールで開かれた。同イベントは国内最大級のラーメン業界専門商談展示会で、全760件の企業が出展しており、麺･製粉･スープ･調味料･トッピング･製麺機など多くの商材が展示される。第20回開催記念特別セミナーやラーメンコンペティション日本2025の試食会など、さまざまな企画も併せて行われた。〈日清製粉 ゆめちから･春よ恋で作った麺