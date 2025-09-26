ニコラス・セペダ被告【パリ共同】2016年にフランス東部ブザンソンに留学していた筑波大生黒崎愛海さん＝当時（21）＝が行方不明になった事件で、南部リヨンの裁判所は26日、殺人罪に問われた元交際相手のチリ人、ニコラス・セペダ被告（34）の差し戻し控訴審を2026年3月17日から4月3日に行うと明らかにした。フランス東部ブズールの裁判所は23年12月、一審判決と同じく禁錮28年を言い渡したが、最高裁に当たる破棄院が今年2月