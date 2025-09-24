【RGG SUMMIT 2025】 9月24日12時より配信 龍が如くスタジオは、「RGG SUMMIT 2025」にて「龍が如く 3外伝 DARK TIES」のキャストを公開した。 本作は「龍が如く 極3」の外伝作品。「龍が如く 極3」にも登場するキャラクター、峯 義孝を主人公とした作品となっている。 峯 義孝役は中村 獅童さんが演じ、極道の世界へ誘った神田 強は宮迫 博之さんが演じる。また、碇 新平役には