「龍が如く3 外伝 DARK TIES」のキャストが公開。主人公・峯義孝役は中村 獅童さん【#RGGSUMMIT2025】
【RGG SUMMIT 2025】 9月24日12時より配信【RGG SUMMIT 2025】
龍が如くスタジオは、「RGG SUMMIT 2025」にて「龍が如く 3外伝 DARK TIES」のキャストを公開した。
本作は「龍が如く 極3」の外伝作品。「龍が如く 極3」にも登場するキャラクター、峯 義孝を主人公とした作品となっている。
峯 義孝役は中村 獅童さんが演じ、極道の世界へ誘った神田 強は宮迫 博之さんが演じる。また、碇 新平役には松田 賢二さん、堂島 大吾役は徳重 聡さんが演じる。
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣◥- 龍が如くスタジオ 公式 (@ryugagotoku) September 24, 2025
RGG SUMMIT 2025
RGG DIRECT
◣＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢
本日12:00～YouTube＆ニコニコ生放送にて配信！
▼「#RGGSUMMIT2025」配信先はコチラ！
📡YouTube
⇒https://t.co/OtN7MLe2R0
📺ニコニコ生放送
⇒https://t.co/sWGns8FQT5
▼「#RGGDIRECT」配信先はコチラ！… pic.twitter.com/f8IlPdulr9
(C)SEGA