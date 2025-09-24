アートディレクターかつ食べロググルメ著名人の秋山具義さんがおすすめする新店をご紹介！ 「矢場味仙 TOKYO」のオープン前の関係者試食会に参加し、いち早くレポートをお届けします。【噂の新店】「矢場味仙 TOKYO」外観「矢場味仙」が東京に来る！というのはずいぶん前からおいしいもの好きの間で話題になっていました。1階内観いつなんだろう、どこにできるんだろうと一部で盛り上がっていましたが、「矢場味仙