大分県特産のカボスの魅力を発信するキャンペーンのフィナーレとして、PRキャラクター「カボたん」がくじゅう花公園の一日園長に就任しました。 【写真を見る】「カボたん」一日園長に就任大分特産かぼすの魅力発信イベント、くじゅう花公園でフィナーレ イベント「大分かぼすジャック」は旬を迎えた特産品の魅力を広めようと大分市内の飲食店や商業施設をはじめ県内各地で8月23日から展開されました