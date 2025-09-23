左サイドの死角をモニターに映し出して安全運転をサポートする、データシステムの車種別サイドカメラキットにホンダ ステップワゴン用が発売した。価格は2万3980円。 【画像】これが見た目すっきりで機能性を高める車種別サイドカメラだ “車種別”と銘打つとおり、カメラカバーを車種専用に設計することで、目立たずスマートな取り付けを実現するのが特徴で、同社が人気モデルを中心に展開す