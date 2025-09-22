今月(9月)26日、現代アートの祭典岡山芸術交流が岡山市中心部で開幕します。制作途中の作品が公開されました。 【写真を見る】【岡山芸術交流2025】学習型AI搭載「ロボットの塔」制作途中を公開高さ13.6メート声は俳優、石田ゆり子さん 高さ13.6メートル。岡山市北区の旧内山下小学校で公開されたのは、岡山芸術交流2025のアーティスティック・ディレクター、フィリップ・パレーノさん