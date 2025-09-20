Uber（ウーバー）は、山梨県・福井県・岐阜県・岡山県でUberアプリを活用したタクシー配車サービス「Uber Taxi」の提供を9月17日から開始した。対象エリアは、山梨県甲府市・富士吉田市・山梨市・甲斐市・笛吹市・甲州市・中央市・昭和町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・富士河口湖町、福井県福井市・敦賀市、岐阜県岐阜市・高山市・関市・美濃市・羽島市・美濃加茂市・各務原市・山県市・瑞穂市・飛騨市・本巣市・可児市・岐南町・笠