Ä«°æ¥ê¥ç¥¦¤ÎºÇ¿·Ä¹ÊÔ¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥á¥¬¥Á¥ãー¥Á¡Ù¤¬9·î5Æü¤ËÆü·ÐBP¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¡¢È¯Çä¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯3ËüÉô¤Î½ÅÈÇ¤¬·èÄê¡¢È¯¹ÔÉô¿ô¤ÏÁá¤¯¤â10ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÄ«°æ¥ê¥ç¥¦¤Î¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥á¥¬¥Á¥ãー¥Á¡Ù3ËüÉô¤Î½ÅÈÇ¡¢10ËüÉôÆÍÇË¥³¥á¥ó¥È ºî²È¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´©¹ÔÄ¾¸å¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÀ¤Âå¡¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë3¿Í¤Î¸ì¤ê¼ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÊª¸ì¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡£ÉñÂæ¤È