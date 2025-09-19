定年後の生活に備えて、現役時代にやっておくべきことは何か。リクルートワークス研究所研究員の坂本貴志さんとコンサルタントの松雄茂さんの共著『再雇用という働き方』（PHP新書）より、一部を紹介する――。（第3回）写真＝iStock.com／Jacob Wackerhausen※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Jacob Wackerhausen■「いま所属する会社」に残るか否かを分けるポイント大企業のミドルシニア社員を見ると、ポストオフ後の処