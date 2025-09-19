【地震情報 2025年9月19日】8時11分頃、トカラ列島近海を震源とする地震がありました。震源の深さはごく浅い、地震の規模はM3.5、最大震度4を鹿児島県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。◆地震が起きたらすべきこと