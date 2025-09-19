【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス】 発売元：BANDAI SPIRITS 価格：5,280円 発売日：2025年9月20日 ジャンル：プラモデル サイズ：全高140mm（頭頂高） 30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス 「30 MINUTES MISSIONS」シリーズ