バレーボール男子の世界選手権（世界バレー＝１７日、フィリピン・マニラ）１次リーグ最終戦で、世界ランキング７位の日本代表が同７５位のリビア代表に３―０とストレート勝ち。すでに２連敗で敗退は決定していたが、意地の１勝を挙げた。それでも今大会ではランキングで格下のトルコ、カナダに連続でストレート負けという惨敗劇で早々に敗退が決定。メダルを目指した最高峰の舞台で、まさかの結果に終わった。今大会最後の