日本バレーボール協会は１８日、海外出身の女子選手が日本国籍を取得する手続きの中で、担当者が虚偽の上申書を作成していたことを認めた。また、この文書を国に提出していたとされ、この日、都内で開催されたＪＶＡ−ＳＶＬ連携会議の報告会に出席した川合俊一会長（６３）は「怒っていますよ」と話した。当該選手は２４年６月に代表入りを目指して日本国籍を取得したが、シーズンオフに出身国に帰省していた期間が長かったこ