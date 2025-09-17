セブン‐イレブンは、「セブンカフェ スムージー」から新商品『バナナミルクスムージー』を9月23日より、全国のセブン‐イレブンで順次発売する。税込330.48円(軽減税率適用の消費税8%)。「セブンカフェ スムージー」は店頭のスムージーマシンを使ってその場で冷たいスムージーを作る商品。冷凍ケースから材料の入ったカップを取り出してレジで精算し、その後にマシンにセットして約70秒待つと、自動でスムージーができあがる。〈