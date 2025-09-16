【DMM通販：「30 MINUTES LABEL」プラモデル商品 抽選販売】 抽選期間：9月16日14時～9月19日15時 当選発表：9月24日から4日以内 「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス（フェローチェフォーム）」 DMM通販にて、BANDAI SPIRITSのプラモデル商品を対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は9月19日15時まで。当選発表は9月24日から4日以内に行なわれる。