£±£¶Æü¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¡¢ÀèÊªÃæ¿´¸Â·î£±£²·î¸Â¤ÏÂ³Íî¡£Á°Æü¤ÎÊÆºÄ·ô¹â¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤ËÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¹¤Î£²£°Ç¯ºÄÆþ»¥¤ò¹µ¤¨¤¿Ä´À°Çä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÆð²½¤·¤¿¡£ £±£µÆü¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶ä¤¬È¯É½¤·¤¿£¹·î¤ÎÀ½Â¤¶È·Ê¶·»Ø¿ô¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹£¸¡¥£·¡ÊÁ°·î¤Ï¥×¥é¥¹£±£±¡¥£¹¡Ë¤Ë°­²½¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¡¢Æ±Æü¤ÎÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤¬Äã²¼¤·¤¿Î®¤ì¤¬Åìµþ»Ô¾ì¤ËÇÈµÚ¡££±£¶～£±£·Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í