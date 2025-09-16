専用エアロの“本気仕様”に反響集まる2025年9月12日にTOYOTA GAZOO Racing（以下、TGR）は、3ドアハッチバックスポーツ「GRヤリス」に新たな選択肢として「Aero Performance Package（エアロパフォーマンスパッケージ）」を発表しました。発売は同年10月1日を予定しており、ネット上ですでに多くの反響が集まっています。大きなリアウイングがカッコイイ！【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新「凄い“4WD”スポーツカー」