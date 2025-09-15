こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河「M82（Messier 82）」の中心部のクローズアップ。塵（ダスト）が豊富な暗い雲の隙間から見える青色は、活発に形成された若い高温の星々の存在を示しているといいます。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）の掃天観測用高性能カメラ（ACS）で観測した銀河「M82」の中心部（Credit: ESA/Hubble & NASA, W. D. Vacca）】M82はおおぐま座の方向、約1200万光年先にある銀河で、通常