トッテナム・ホットスパーに所属するオランダ代表FWシャビ・シモンズが、新たなチームでの意気込みを語った。13日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。トッテナムは、13日に行われたプレミアリーグ第4節でウェストハムと対戦。ライプツィヒから移籍したX・シモンズはこの試合に先発し、新天地でのデビューを果たした。同選手は47分、トッテナムのCKというチャンスでキッカーを務め、パペ・マタル・サールによる