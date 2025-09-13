ミュージシャンGACKT（52）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。教育者の不祥事に怒りをあらわにした。GACKTは、わいせつな内容に加工されると知りながら卒業アルバムの顔写真を部外者に提供したとして、沖縄県立高の30代男性実習助手が県教育委員会から懲戒免職処分を受けたニュースをリポスト。「人として終わってるとしか言いようがない」と切り捨て、「生徒の未来を守るどころか、金稼ぎの道具、いや、“おもちゃ”にする