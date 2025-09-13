記者会見するNATOのルッテ事務総長（右）とグリンコウィッチ欧州連合軍最高司令官＝12日、ブリュッセル（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル、キーウ共同】NATOのルッテ事務総長とグリンコウィッチ欧州連合軍最高司令官（米空軍大将）は12日、NATO本部で記者会見し、ロシア無人機のポーランド領空侵犯を受け、ロシアに近接する欧州東部の加盟国での防衛態勢を強化すると発表した。NATOは防衛態勢強化を「東方の見張り」作戦と命名、