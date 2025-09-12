ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「今日は家に帰って休みます」と電話…翌朝82歳女性の死亡が判明 孤独死 現代ビジネス 「今日は家に帰って休みます」と電話…翌朝82歳女性の死亡が判明 2025年9月12日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 親書「おひとりさま時代の死に方」から82歳女性のケースを紹介している ある日、女性はエンディングセンターに電話し、腹痛のため病院に行くと報告 病院帰りに「帰って休みます」と連絡を入れた翌朝、ひとりで亡くなったそう 記事を読む おすすめ記事 橋幸夫さん死去、８２歳「いつでも夢を」「霧氷」 2025年9月5日 18時59分 伊集院光「まさかのオレオレ詐欺犯に」旅先で出会った高齢女性から「あんた、タダシじゃないね？」 2025年9月10日 16時0分 男子３０００Ｍ障害の三浦龍司「よりトップ争いをしていけると思う」世界陸上で初のメダル獲得へ 2025年9月11日 14時47分 81歳・高橋英樹、驚きの生前整理 娘・高橋真麻が告白「1年かけて33トンを捨てた」 2025年9月7日 16時53分 不倫妻との離婚を決意…夫が絶対に許せなかった“たった一つのできごと”【ママリ】 2025年9月6日 5時0分