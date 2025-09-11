「一瞬で好きになってしまいました」「昼夜逆転の日々です。午後まで寝て夕方に歌舞伎町へ。明け方までホテルの前に立って、男性から声をかけられるのを待っています」こう話すのは、北陸地方出身の10代の専門学校生Ａさんだ。小柄で、女優の高畑充希のように瞳の大きい目が特徴的。あどけなさが残るＡさんだが、東京の大繁華街、新宿・歌舞伎町で売春する「立ちんぼ女子」でもある――。「立ちんぼ女子」が社会問題化して久しい。