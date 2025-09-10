ウクライナ侵攻後のロシアで一般市民はどんなクルマに乗っているのか。ウクライナ侵攻以前と以後では、ロシア市民が購入するクルマも大きく様変わりしているようだ。ウクライナ侵攻後は日本、欧州のメーカーが撤退日本貿易振興機構（ジェトロ）によると、ウクライナ侵攻前の2021年のロシアの乗用車生産台数は、ブランド別に（1）アフトワズ（2）現代自動車（3）アフトトル（4）ラーダ（5）フォルクスワーゲン（6）ルノー（7）トヨ