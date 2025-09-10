えびは魚介類の中でも人気の高い食材。旨味たっぷりで、あのプリプリとした食感が好きという方も多いのでは。新鮮なものなら生で食べるほか、焼いたり、蒸したり、茹でたりと、いろいろな調理法が楽しめるのも魅力です。そこで今回は、えびを使ったおいしい食べ方をご紹介。えび好きさんも大満足間違いなしのレシピを集めました！えびの種類はさまざま！えびは世界中に生息していて、その種類は約3000種ともいわれています。家庭料