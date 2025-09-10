1955年に発行開始された少女漫画雑誌『りぼん』（集英社刊）が、創刊70周年を記念した展覧会「りぼん展 〜平成×令和〜」が、東京・大阪で開催されることが決定した。気になる記念グッズ情報が到着！少女漫画雑誌『りぼん』の70周年を記念した展覧会が開催！貴重な原画や、フォトスポットなど、体験と原画を兼ね備えた展示内容をお楽しみいただける本展の展示内容の詳細、チケット情報、記念グッズ等の最新情報が到着した。展示作