石破茂首相（自民党総裁）が辞任を決断するきっかけとなった菅義偉副総裁（元首相、衆院神奈川２区）、小泉進次郎農相（１１区）との６日深夜の三者会談を巡り、その背景が関係者の証言で明らかになってきた。「総裁選前倒し決定なら解散総選挙を打つ」との首相サイドの動きに菅氏が怒り５日早朝に首相を電話でただしたことが発端となったという。自民幹部は「『菅電』による解散構想への危機感や怒りの直接の伝達がなければ事は