セブン-イレブン・ジャパンは9月3日から、櫻井翔さん、相葉雅紀さん、天海祐希さんを起用した新TVCMシリーズ「なにがあるかな、セブン-イレブン。」を全国で公開する。日常に小さな発見やワクワクを届ける存在として、ブランドイメージを一新する。阿久津知洋社長は「セブン-イレブンはどのような店であるべきか、求められる価値や自らの存在を問い直した。単に欲しいものを買う場所ではなく、日々の暮らしの中で『なにがあるかな