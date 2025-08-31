8月29日、『週刊新潮』が田中圭の世界を股にかけた“ポーカー旅”を報道した。田中はこれまで、韓国、ラスベガス、バルセロナと2カ月間にわたり、3カ国を旅しながらポーカーで賞金を“荒稼ぎ”したことがわかっている。「大会関連のXでは、金髪パーマに変身した田中さんがポーカーに興じている姿がアップされています。報道によると、バルセロナで開催された『EPT Barcelona』に参戦、8月18日から26日までに4回入賞して獲得賞金