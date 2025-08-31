8月30日から放送中の『24時間テレビ』（日本テレビ系）が好評を博している。今年のテーマは「あなたのことを教えて」であり、総合司会はくりぃむしちゅーの上田晋也、元日本テレビアナウンサーの羽鳥慎一、日本テレビアナウンサーの水卜麻美が去年に続いて担当。一方、大きな変化は旧ジャニーズ事務所系タレントの復活である。「昨年度は2019年に亡くなったジャニー喜多川氏の性加害問題がクローズアップされたことにより、常