銀幕のスターであり、独特の低音ボイスでヒット曲『時には娼婦のように』を歌った俳優・黒沢年雄（81）。激動の時代を生き抜き、がんや白内障などの重病も乗り越えた黒沢だが、最近は自身の考えを綴ったブログの内容が“プチ炎上”することも。【写真】1966年当時の黒沢年雄。パワーが漲っている「その気になれば月に50万位は簡単だ！」--今回賛否を呼んだのは、8月21日に投稿した『世の中は宝の山だぜ（笑）』というタイトルの