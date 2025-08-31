この漫画は、まりも(@mmem11_)さんが新婚10か月で夫の不倫に気付き、探偵に頼らず自力で現場を突き止め離婚まで戦った実体験のお話です。パートナーとの間に隠しごとは何もない、という人もいますよね。一方で、たとえやましいことがなくても、スマホや日記などプライベートな部分は誰にも見せたくない一面がある、という人もいるでしょう。ただ、恋人や夫婦間では、「見せられない」ことが相手の疑念を高めてし