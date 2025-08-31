元胴元の証言によって水原受刑者のギャンブル依存症ぶりがあらためて浮き彫りになった(C)Getty Imagesあらためて大谷翔平（ドジャース）の“潔白”が証明された。現地時間8月29日、大谷の元通訳であった水原一平受刑者が行っていた違法賭博を仕切っていた胴元であるマシュー・ボウヤー被告が、米スポーツ専門局『ESPN』の番組に出演。世間を賑わせた“スキャンダル”に対する持論を披露した。【動画】明るみになった衝撃の声真